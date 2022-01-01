Отец зарезал сына в новогоднюю ночь в Ленинградской области

Виновнику случившегося грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная трагедия разыгралась в минувшую пятницу, 31 декабря, в городе Гатчина, Ленинградская область. 66-летний мужчина убил своего собственного сына, с которым до этого распивал спиртные напитки. О случившемся "КП-Петербург" в субботу, 1 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

- Сотрудниками, прибывшими на место преступления, было установлено, что не позднее 17:55 мужчина на почве внезапно возникшего конфликта нанес своему сыну не менее пяти ударов ножом в область туловища, - уточнил собеседник издания.

После случившегося подозреваемый отправился к соседке в другую квартиру и рассказал ей о том, что случилось. Женщина, в свою очередь, и вызвала полицию.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка. Сам мужчина задержан, ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы по статье 105 уголовного кодекса России "Убийство".