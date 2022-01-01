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Происшествия1 января 2022 11:37

Отец зарезал сына в новогоднюю ночь в Ленинградской области

После случившегося мужчина сам все рассказал своей соседке
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Виновнику случившегося грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Виновнику случившегося грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная трагедия разыгралась в минувшую пятницу, 31 декабря, в городе Гатчина, Ленинградская область. 66-летний мужчина убил своего собственного сына, с которым до этого распивал спиртные напитки. О случившемся "КП-Петербург" в субботу, 1 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

- Сотрудниками, прибывшими на место преступления, было установлено, что не позднее 17:55 мужчина на почве внезапно возникшего конфликта нанес своему сыну не менее пяти ударов ножом в область туловища, - уточнил собеседник издания.

После случившегося подозреваемый отправился к соседке в другую квартиру и рассказал ей о том, что случилось. Женщина, в свою очередь, и вызвала полицию.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка. Сам мужчина задержан, ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы по статье 105 уголовного кодекса России "Убийство".