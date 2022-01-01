Больше 5 000 петербужцев встретили Новый год в ковидных больницах

Эпидемия коронавируса в Петербурге далека от завершения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше 5 000 человек встретили Новый год в инфекционных стационарах Петербурга. Об этом в субботу, 1 января, сообщает городской оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.

- Всего на лечении в больницах с пневмониями и COVID-19 на данный момент находится 5 252 человека, - говорится в ежедневной информационной рассылке оперштаба. - 291 человек поступил за минувшие сутки. 582 пациента находятся в отделениях реанимации, 330 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо инфекционных стационаров пополняются и обсерваторы. Так, по состоянию на 1 января 548 человек содержится во временной изоляции в бывшем пансионате "Заря". Еще 20 975 человек болеют пневмониями и COVID-19 на дому под присмотром врачей. Так что праздниками праздниками, а о мерах предосторожности забывать не стоит - эпидемия еще не закончилась.