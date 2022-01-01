Первыми детьми, родившимся в 2022 году в Петербурге, стали две девочки

Одна из девочек родилась в самом Петербурге, вторая - в Кронштадте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге проанализировали ночную статистику роддомов и определили самого первого ребенка, родившегося в новогоднюю ночь. Об этом "Комсомолке" в субботу, 1 января, рассказали в городском комитете по здравоохранению.

- В этом году пальму первенства у нас получил роддом № 18 Городского перинатального центра на проспекте Солидарности, - уточнили в ведомстве. - Самой первой в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появилась девочка - в 00:25.

Второй "ребенок года" родился в 01:10 в Кронштадте - и что забавно, это тоже оказалась девочка. Да к тому же настоящая богатырша - 3 320 грамм весом и ростом в 52 сантиметра.

Напомним: в прошлом году первый ребенок появился на свет уже через минуту после полуночи. Его мама - Кристина Антонова - рассказывала "Комсомолке", что схватки у нее начались прямо у новогодней елки, когда она резала салатики.