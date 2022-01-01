"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 1 января 2022 года

На улицы города выгнали снегоуборочную технику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успели оправиться от бурной новогодней ночи и прогуляться по пустынному Петербургу? И не успеете - несколько минут назад в городе объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом в субботу, 1 января, сообщил Смольный.

- По информации Росгидрометцентра России, 1 января с 17:00 до 23:00 часов на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра, - уточнили в администрации Северной столицы. - Его порывы будут достигать пятнадцати метров в секунду.

Ранее, напомним, о том же самом предупреждало городское управление МЧС. В ведомстве отметили также, что "желтый" уровень означает "потенциально опасную погоду" - то есть, такую, при которой можно получить травмы - и в свете этого призвали водителей и пешеходов на городских улицах быть особенно внимательными, аккуратными и осторожными.