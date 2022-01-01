Больше 900 дворников убирают улицы Петербурга 1 января

Кроме дворников на городских дорогах и тротуарах работает больше 800 единиц специальной уборочной техники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

960 дворников и 848 единиц техники убирают улицы Петербурга от снега днем в субботу, 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- За минувшие сутки в городе выпало восемь сантиметров снега, - уточняют в городской администрации. - Сейчас дорожные работники сметают его с проезжей части, формируют снежные валы, а потом вывозят их на снегоплавильные пункты.

Кроме снега досаждает коммунальщикам и гололед - температура в минувшие сутки оказалась очень нестабильной, так что местами на дорогах и тротуарах появились скользкие места. Их обрабатывают по классике - смесью песка и соли.

Напомним: в канун Нового года "Комсомолка" взяла большое интервью у главного коммунального чиновника Северной столицы - вице-губернатора Анатолия Повелия, который откровенно рассказал, из-за чего в городе регулярно происходят "снежные коллапсы".