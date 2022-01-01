180 кубометров мусора вывезли из центра Петербурга после новогодних гуляний

Новый год в центре Петербурга встречали тысячи людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшая ночь принесла Петербургу не только восемь сантиметров снега, но еще и горы мусора на центральных улицах, где собрались многотысячные толпы встречающих Новый год. Об этом в субботу, 1 января, сообщает пресс-служба Смольного.

- Люди жгли петарды, взрывали хлопушки, отмечали наступление Нового года, - отмечают специалисты ведомства. - Рядом на протяжении всей ночи присутствовали специалисты ручного труда (дворники, прим.ред.), которые старались сразу же подбирать мусор: упаковки еды, остатки фейерверков и бенгальских огней, бутылки и так далее.

Всего к утру с центральных улиц города было вывезено 180 кубометров мусора, оставшегося с усиленных новогодних гуляний. Ранее же, напомним, Смольный рассказывал, как в первоянварском Петербурге борются со снегом - прямо сейчас на улицах работает больше 900 дворников и больше 800 единиц специальной уборочной техники.