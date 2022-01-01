Декабрь 2021 года в Петербурге поставил сразу два климатических рекорда

Хорошо, что народ в Петербурге к морозу привычный и может жить полной жизнью в любую погоду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь официально: минувший декабрь в Петербурге стал самым холодным за последние девять лет и вошел в пятерку самых холодных в двадцать первом веке. Об этом в субботу, 1 января, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- Средняя температура декабря 2021 года составила -7,5 градусов, - отметил синоптик. - Это на 5 градусов ниже климатической нормы.

А самым холодным днем самого холодного декабря за последние девять лет оказалось воскресенье, 26 число - столбики термометров опустили до отметки в -23,1 градуса, что на целых 14 градусов ниже нормы! В противовес самому холодному самым теплым днем стал четверг, 16 декабря - воздух на улице прогрелся до +3,1 градуса.

А вот осадков было почти столько, сколько нужно - всего на 1 % больше климатической нормы. Но благодаря тому, что почти все они пришлись на очень короткий промежуток времени (и мы все хорошо помним этот промежуток по многочисленным дорожным коллапсам), высота снега в городе составила 30 сантиметров - это, в свою очередь, позволило ушедшему декабрю стать еще и самым снежным за последние 11 лет.