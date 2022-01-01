Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей на 368 километре трассы "Вологда-Тихвин" обернулось уголовным делом. Об этом в субботу, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 31 декабря около 17:15 37-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем с полуприцепом, - уточняют в ведомстве детали инцидента. - В результате аварии водитель, не справившийся с управлением, был госпитализирован. Один из пассажиров ВАЗ скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения". Максимальное наказание, которое она предусматривает - до пяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы проводят проверку.