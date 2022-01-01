Чуть больше 2 000 петербуржцев вакцинировались от коронавируса в последний день 2021 года

Город продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы, очевидно, увлеклись подготовкой к новогодним праздникам и сильно "просадили" план по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 1 января, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

- В минувшую пятницу - последний день 2021 года - в Северной столице прошли вакцинацию 2 387 человек, - уточнили в ведомстве. - Из них вторые прививки получили 1 267 человек.

Напомним: ранее "Комсомолка" рассказывала, что ученые-аналитики и инфекционисты с большой тревогой смотрят на уже миновавший предпраздничный период, а также на долгие каникулы. Специалисты опасаются, что в это время в городе создадутся идеальные условия для активной передачи инфекции от человека к человеку. Особенно в свете того, что в город в конце декабря официально пришел новый штамм "омикрон", который считается учеными более заразным, нежели его предшественники.