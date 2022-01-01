34 ребенка родились в Петербурге в первые часы 2022 года

34 ребенка родились в Петербурге в первые часы нового года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский комитет по здравоохранению рассказал, сколько малышей родилось в Северной столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Соответствующей информацией в субботу, в первый день 2022 года, поделилась пресс-служба ведомства.

- В новогоднюю ночь в городских роддомах и акушерских отделениях больниц на свет появились 34 новорожденных, - рассказали в комитете. - Первым ребенком стала девочка весом 3 520 грамм и ростом 52 сантиметра, родившаяся в самом крупном роддоме – Городском перинатальном центре. Следующим эстафету приняло акушерско-гинекологическое отделение Городской больницы святого Праведного Иоанна Кронштадтского. У 25-летней мамы в 01.10 родилась девочка Мария.

Ну а замкнула "великолепную тройку"... тоже девочка - она родилась спустя восемь минут после Марии в роддоме № 9. Родители назвали малышку Вероникой.