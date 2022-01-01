Четверо петербуржцев получили Государственные награды России

Указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Фото: администрация президента России

Сразу четверо петербуржцев удостоились государственных наград России. Об этом свидетельствует электронная копия указа за подписью президента Владимира Путина, опубликованная в субботу, 1 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие и укрепление финансовобанковской системы России наградить орденом Почета первого заместителя председателя правления Банка ВТБ Андрея Пучкова, - говорится в указе. - А также директора автономной некоммерческой организации «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Егора Москвина - за большой вклад в развитие отечественной культуры.

Еще двоих петербуржцев наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кавалерами этой награды стали директор института адаптивной физической культуры Университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта Ольга Евсеева и заведующий кафедрой Борис Тараканов.