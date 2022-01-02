Пожар произошел в ночном клубе «Зодиак» в Купчино

В Купчино загорелась дверь в ночном клубе "Зодиак". Фото: google.com/maps

Пожар произошел в старом ночном клубе «Зодиак», что находится на Купчинской улице в Петербурге. Примечательно, что горела только входная дверь. Другие подробности происшествия не сообщаются. «КП-Петербург» написала с уточняющими вопросами администратору увеселительного заведения.

- Горящую дверь потушил персонал клуба до прибытия спасателей МЧС. Сведений о пострадавших нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что дверь вспыхнула в 4:48, в ночь на 2 января.