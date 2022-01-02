Несколько авиарейсов задержали 2 января в аэропорту Пулково

В Пулково очередные задержки самолетов, на этот раз 2 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шесть авиарейсов задержали в воскресенье, 2 января, в Пулково. Об этом следует из информационного онлайн-табло аэропорта. Первым не повезло пассажирам авиакомпании «Россия», которые должны были еще в 6 утра вылететь в теплую Хургаду. Следом что-то пошло не так у самолета Smartavia, что собирался в 8:25 стартовать в Самару.

- Среди задержанных рейсов: FV 6027 до Москвы, N4 139 до Сочи, 5N 146 до Архангельска, N4 1909 до Берлина, - сообщается на табло Пулково.

Напомним, 31 декабря, в петербургском аэропорту задержали десятки рейсов, люди могли встретить Новый год чуть ли не на полу из-за непогоды. Что касается воскресенья, 2 января, то в городе будет морозно и солнечно, так что стихия не помешает полетам.