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Звезды2 января 2022 7:55

Смольный планирует провести ПМКФ с 10 по 12 ноября в 2022 году

Это пока ориентировочные даты культурного форума
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургский международный экономический форум может пройти с 10 по 12 ноября в 2022 году.

Петербургский международный экономический форум может пройти с 10 по 12 ноября в 2022 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный планирует провести традиционный Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) в 2022 году в период с 10 по 12 ноября. Напомним, в последние два года масштабное мероприятие отменяли из-за неудовлетворительной эпидситуации по коронавирусу. Гарантии на проведение форума в 2022 году пока тоже никто не дает, но к нему уже готовятся.

- У нас уже есть даты Культурного форума 2022 года – 10-12 ноября. Мы ориентируемся на ноябрь, - сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в разговоре с ТАСС.

К слову, Петербургский экономический форум в прошлом году в городе все же состоялся, но он проходил в июне, более благоприятном месяце в плане заболевания коронавирусом.