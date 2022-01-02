Житель Петербурга наставил пистолет на кассира после просьбы надеть маску

Петербуржец-безмасочник угрожал пистолетом кассиру строймагазина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга наставил пистолет на кассира строительного магазина «Максидом», что находится на Уральской улице на Васильевском острове. Конфликт между мужчиной и женщиной произошел вечером 31 декабря. Кассир попросила посетителя надеть маску, чтобы она смогла ему продать необходимый ему товар. Однако мужчина вспылил и выхватил оружие из кармана. Задержали его спустя 20 минут.

- Мужчине 35 лет, он безработный. Пистолет оказался пневматическим, его изъяли. 1 января по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за хулиганство, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Мужчина получил подписку о не выезде из-за состояния здоровья, иначе ему грозил бы минимум домашний арест. Безмасочнику грозит до 7 лет лишения свободы за свое агрессивное поведение.