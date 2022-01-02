Двухмесячная девочка умерла 1 января в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Младенец умер на руках матери утром 1 января в Петербурге. Трагедия произошла в доме на Александровской улице в Ломоносове. 36-летняя мать заметила, что ее двухмесячная малышка стала задыхаться. Испуганная женщина вызвала в квартиру скорую помощь. Однако медики не успели к ребенку, им оставалось лишь констатировать смерть. Через 40 минут после происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

- Известно, что семья неполная, ребенка растила только мать. На учете в ПДН она не состояла. Труп девочки направили в морг для установления причины смерти, - сообщил «КП-Петербург источник в правоохранительных органах.

Добавим, что проверку по факту происшествия проводит следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу из Петродворцового района.