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Происшествия2 января 2022 8:53

Младенец умер на руках матери утром 1 января в Петербурге

Ребенок начал задыхаться по неизвестным причинам, «скорая» к нему не успела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двухмесячная девочка умерла 1 января в Петербурге.

Двухмесячная девочка умерла 1 января в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Младенец умер на руках матери утром 1 января в Петербурге. Трагедия произошла в доме на Александровской улице в Ломоносове. 36-летняя мать заметила, что ее двухмесячная малышка стала задыхаться. Испуганная женщина вызвала в квартиру скорую помощь. Однако медики не успели к ребенку, им оставалось лишь констатировать смерть. Через 40 минут после происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

- Известно, что семья неполная, ребенка растила только мать. На учете в ПДН она не состояла. Труп девочки направили в морг для установления причины смерти, - сообщил «КП-Петербург источник в правоохранительных органах.

Добавим, что проверку по факту происшествия проводит следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу из Петродворцового района.