Двух детей изнасиловали под Новый год в Санкт-Петербурге

Двух подростков изнасиловали незадолго до Нового года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух подростков подвергли сексуальному насилию под Новый год в Санкт-Петербурге. Первый случай произошел еще 26 декабря, но полицейские узнали о нем только 1 января. В Адмиралтейском районе на Верейской улице 14-летний подросток домогался до своей двоюродный сестры-ровесницы.

- Девочку госпитализировали в больницу, но травм и гинекологических патологий не обнаружили. По словам матери, заявившей в полицию, сексуальное насилие совершил сын ее брата. Семья полная, на учете в ПНД не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Еще одно насилие случилось в ночь с 31 декабря на 1 января в доме на проспекте Ленина в Колпино. Там 30-летний безработный мужчина был в гостях у подруги и решил домогаться до ее 17-летней дочери. Подростка госпитализировали в медучреждение с закрытой травмой влагалища и маточным кровотечением.

- От девушки пахло алкоголем. Ее предполагаемого насильника задержали. Будет возбуждено уголовное дело, - добавил источник «КП-Петербург».