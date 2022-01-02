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Происшествия2 января 2022 9:42

Полиция задержала поджигателя ночного клуба в Купчино

Под подозрением оказался неоднократно судимый 39-летний мужчина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полицейские поймали предполагаемого поджигателя ночного клуба в Купчино. Фото: "Гугл.Карты"

Полицейские поймали предполагаемого поджигателя ночного клуба в Купчино. Фото: "Гугл.Карты"

Полиция задержала предполагаемого поджигателя ночного клуба «Зодиак» в Купчино. Напомним, около 5 часов утра в учреждении загорелась входная дверь. Пожар потушили еще до прибытия на место спасателей МЧС. Однако из заведения пришлось эвакуировать около 200 посетителей. Оказалось, что дверь нарочно подожгли. Розыском злоумышленника занялась полиция. Под подозрением оказался 39-летний местный житель.

- Предполагаемый виновник происшествия – ранее неоднократно судимый петербуржец. По результатам оценки ущерба, вызванного пожаром, будет возбуждено уголовное дело, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в пожаре никто не пострадал.