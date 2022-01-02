238 тысяч тонн мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в 2021 году

Большую и маленькую тележку мандаринов ввезли в Петербург и Ленобласть в 2021 году. 238 тысяч тонн. Фото: Олег ЗОЛОТО

238 тысяч тонн мандаринов ввезли в 2021 году на территорию России через пограничные пункты пропуска Петербурга и Ленобласти. Любопытную статистику предоставили в Северо-Западном межрегиональном управлении (СЗМУ) Россельхознадзора. Причем, речь не только о мандаринах, но и об его разновидностях, будь то клементины или танжерины. Наибольшая часть цитрусовых, 53%, поступила на прилавки магазинов из Марокко. Это 125,5 тысячи тонн.

- Кроме этого в списке крупных поставщиков есть ЮАР – почти 43 тыс. тонн мандаринов, а также Пакистан – почти 37 тыс. тонн. Остальной объем фруктов ввезли из Аргентины, Перу, Уругвая, Египта, Чили и Эквадора, - передает пресс-служба СЗМУ Россельхознадзора.

Госинспекторы ведомства провели необходимый карантинный фитосанитарный контроль мандаринов. К слову, эти цитрусовые подорожали перед Новым годом не только в Петербурге, но и во всей России. За прошлый год средняя цена мандаринов взлетела на 25%.