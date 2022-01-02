Эвакуированных жителей горящего дома на улице Нахимова разместили в автобусе

Автобус для эвакуированных жителей горящего дома на Нахимова выделили в Петербурге. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Автобус выделили для размещения эвакуированных жителей горящего дома №1 на улице Нахимова в Петербурге. Напомним, там полыхала квартира на 7-м этаже. Выгорели 35 квадратных метров. В пожаре пострадала женщина, ее спасли по лестнице и госпитализировали в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Всего из девятиэтажки эвакуировали 50 человек.

- В связи с пожаром в жилом доме на улице Нахимова на место оперативно прибыл автобус для временного размещения жителей, - передает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Добавим, что огонь локализовали в 14:15, далее спасатели МЧС потушили открытое горение. Причины происшествия выясняются.