Доноры крови из Петербурга помогли спасти более 15 тысяч жизней в 2021 году

Петербуржцы помогли спасти более 15 тысяч жизней благодаря сдаче крови. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доноры крови из Петербурга помогли спасти более 15 тысяч жизней пациентов в 2021 году. Эту внушающую уважения статистику привели в пресс-службе Смольного. За год кровь сдали 5 211 горожан, всего набралось 2 345 литров. По информации властей, сейчас доноры были в 1,5 раза активнее, чем в 2020-м. Это свидетельствует об активном развитии движения по сдаче крови для нуждающихся.

- В 2021 году донорские акции проходили практически каждый месяц, активно подключались к акциям вузы, молодежь. В медицинских учреждениях города всегда должен быть достаточный запас крови, но это особенно важно в период новогодних торжеств, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе его аппарата.

К слову, за одну сдачу крови донор может спасти три чьих-то жизни. Напомним, в доноры принимают любого совершеннолетнего гражданина России, который весит более 50 килограммов и прошел медобследование.