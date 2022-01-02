Более 200 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в первый день 2022 года

215 жителей Петербурга попали в больницу 1 января из-за заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге за 1 января 2022 года госпитализировали 215 человек, зараженных коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. Из стационаров в первый день нового года выписали 128 пациентов. В реанимации продолжают находиться еще 611 больных, 344 из них подключены к аппарату ИВЛ. Что касается вакцинации, то ее показатели ожидаемо снизились – 1 января первично привились лишь более 300 человек.

- Без учета «Спутника Лайт» 1 января в городе привились 329 человек. За сутки закончили цикл вакцинации еще 1 288 жителей. Полностью привитых в городе больше 2,7 млн человек, - сообщается в новой справке об эпидситуации от Смольного.

К слову, коэффициент распространения коронавируса в Петербурге пока что ниже норматива. Напомним, за минувшие сутки в городе заболели инфекцией еще 1 468 человек. Скончались от ковида 57 жителей.