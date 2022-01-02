Более 20 жилых домов в Колпино остались без тепла в морозное воскресенье

В Колпино более 20 жилых домов остались без отопления в морозное воскресенье, 2 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 20 жилых домов остались без отопления в Колпинском районе Петербурга в морозное воскресенье, 2 января. Об авариях рассказали в местной администрации. Сначала сбой произошел на Полевой улице в Металлострое. Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» будут ремонтировать теплосеть до двух часов ночи 3 января. Только после этого управляющие компании смогут подключить дома к теплу, если, конечно, они будут работать в столь позднее время.

- Ограничено теплоснабжение нижеуказанных зданий (на подпоре): поселок Металлострой: Богайчука, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 22, 4, 6, 8, Полевая 12, 14, 16, 18, 20, 22, - передает пресс-служба администрации Колпинского района.

Но беда не приходит одна – технологический отказ произошел и на улице Судостроителей в поселке Понтонном. Из-за этого тепло на время пропало в четырех домах. В 15:00 теплоэнергетики решили проблему, отопление должно появиться в зданиях к ночи. Тем временем в Петербурге температура воздуха местами падает до минус 11 градусов.