Беглов подписал постановление о выплатах юбилярям-долгожителям из Петербурга

Беглов подписал постановление о выделении денег для долгожителей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выплатах юбилярам-долгожителям из Петербурга. Об единовременных мерах поддержки пенсионеров, вводимых в городе впервые, напомнили в пресс-службе Смольного. Так, столетние юбиляры получат по 25 тысяч рублей. Тем, кому исполнилось 95 лет – по 20 тысяч, а 90-летним по 15 тысяч. Деньги должны прийти в автоматически вместе с пенсией, по достижению юбилейного возраста.

- Начиная с возраста в 101 год, долгожители будут получать ежегодную выплату по 25 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593, - передает пресс-служба Смольного.

Жаловаться на отсутствие выплаты можно в районную администрацию по месту жительства или в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). От заявителя могут попросить заполнить заявление на получение денег. Естественно, платить за эту услугу не нужно. Власти просят остерегаться мошенников.