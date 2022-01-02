В новогоднюю ночь в Колпино мужчина попытался изнасиловать подругу и задушил ее заступника

В Колпино собутыльник попытался изнасиловать знакомую, а в итоге убил ее заступника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новогоднюю ночь в Колпинском районе Петербурга мужчина задушил собутыльника, а затем попытался изнасиловать свою подругу. Полиция задержала 48-летнего злоумышленника после звонка в службу 112. В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел, которые в итоге соединили в одно производство, как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По словам источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, череда происшествия началась с конфликта во время застолья. Ранее судимый мужчина засмотрелся на 30-летнюю даму, которая находилась в той же квартире. Но за нее заступился другой товарищ, которого в итоге голыми руками задушил неприятель.

- Злоумышленник совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Попытка изнасилования не удалась, пострадавшая вырвалась. Днем 1 января женщина написала заявление в полицию. К тому моменту насильника уже задержали по обвинению в убийстве знакомого, - отметил источник.

По совокупности совершенных деяний мужчине грозит около 20 лет лишения свободы. Он ждет суда, где его, очевидно, отправят в СИЗО на время следствия.