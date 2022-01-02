Гость из Красноярска жестоко изнасиловал пенсионерку в коммуналке в Купчино

В Купчино молодой человек жестоко избил и изнасиловал пенсионерку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Купчино гость из Красноярска жестоко надругался над 60-летней пенсионеркой в коммунальной квартире на Бухарестской улице. Все произошло вечером 1 января. В полицию об изнасиловании сообщила шокированная соседка. Прибывший на место участковый задержал насильника по горячим следам. 28-летний молодой человек сдался. Пенсионерку срочно госпитализировали в больницу, опрашивать ее было бессмысленно – у нее диагностировали геморрагический шок, связанный с потерей большого количества крови.

- Мужчина оказался безработным, прописан в Красноярском крае. 60-летнюю пострадавшую он избил. У нее закрытая черепно-мозговая травма, острая кровопотеря, гематома скул, костей носа. Общее состояние тяжелое. Находится в НИИ скорой помощи, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Насильник пока что находится в отделе полиции, в отношении него готовятся возбудить уголовное дело. Следственно-оперативная группа продолжает выяснять все детали страшного вечера 1 января в коммуналке.