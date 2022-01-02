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Происшествия2 января 2022 18:32

В Петербурге роковая красотка сбежала со свидания, обманув ухажера на 15 тысяч рублей

Мужчина обиделся и пошел в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Роковая красотка обманула ухажера на 15 тысяч рублей в Петербурге, приведя его в ресторан мошенников.

Роковая красотка обманула ухажера на 15 тысяч рублей в Петербурге, приведя его в ресторан мошенников.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новогоднюю ночь в Петербурге роковая красотка сбежала со свидания с гостем из Севастополя, обманув его на 15 тысяч рублей. Обиженный мужчина по имени Владимир пошел в полицию. Оказалось, что парочка пила вино в скандальном заведении на Кадетской улице, 31. В соцсетях и городских СМИ не раз писали о том, что привлекательные девушки заманивают мужчин в ресторан, где ценники завышены в 10 раз, а потом оставляют у разбитого корыта. Название заведения постоянно меняется.

- Заявитель пояснил, что его обманули в кафе на Кадетской улице, 31. У него был совместный ужин с некой 23-летней Дариной. В конце вечера она якобы отказалась платить за вино стоимостью 14,5 тысячи рублей и сбежала. Проверку по факту происшествия проводит участковый, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сколько ни звонил мужчина роковой красотке, но на звонки она в итоге не ответила. А заведение, которого нет на картах города, осталось в большом плюсе.