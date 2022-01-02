В Петербурге роковая красотка сбежала со свидания, обманув ухажера на 15 тысяч рублей

Роковая красотка обманула ухажера на 15 тысяч рублей в Петербурге, приведя его в ресторан мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новогоднюю ночь в Петербурге роковая красотка сбежала со свидания с гостем из Севастополя, обманув его на 15 тысяч рублей. Обиженный мужчина по имени Владимир пошел в полицию. Оказалось, что парочка пила вино в скандальном заведении на Кадетской улице, 31. В соцсетях и городских СМИ не раз писали о том, что привлекательные девушки заманивают мужчин в ресторан, где ценники завышены в 10 раз, а потом оставляют у разбитого корыта. Название заведения постоянно меняется.

- Заявитель пояснил, что его обманули в кафе на Кадетской улице, 31. У него был совместный ужин с некой 23-летней Дариной. В конце вечера она якобы отказалась платить за вино стоимостью 14,5 тысячи рублей и сбежала. Проверку по факту происшествия проводит участковый, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сколько ни звонил мужчина роковой красотке, но на звонки она в итоге не ответила. А заведение, которого нет на картах города, осталось в большом плюсе.