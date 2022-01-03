Атмосферный фронт принесет снег и небольшие морозы в Петербург 3 января

3 января в Петербурге будет морозно и со снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящая зимняя погода продолжает радовать жителей и гостей Петербурга. В первый понедельник нового года синоптики обещают небольшой морозец и снег. Днем температура составит около -6 градусов.

- 3 января на погоду Северной столицы окажет влияние теплый атмосферный фронт, идущий с запада. Он закроет небо плотными облаками и немного повысит температуру. Пройдет небольшой снег, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ветер в городе ожидается юго-восточный умеренный, скоростью 3-8 метра в секунду. А вот атмосферное давление останется низким - всего 748 мм ртутного столба, что заметно меньше нормы.

По Ленинградской области погода похожая, но разброс температур чуть больше - от -4 до -9 градусов.