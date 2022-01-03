30 человек эвакуировали, троих спасли из огня в жилом доме под Петербургом

Сильный пожар уничтожил 150 кв.метров площади в жилом доме в Осельках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трех человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в деревне Осельки Всеволожского района Ленобласти. В ночь на понедельник здесь вспыхнул огонь, который распространился на 150 квадратных метров. На место происшествия прибыли три дежурные смены спасателей.

- В 04:30 3 января 2022 года поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Осельки. На месте происшествия работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Из горящего дома пожарными были спасены трое человек, еще 30 жильцов - эвакуированы.

На тушение огня ушло почти четыре часа, возгорание было полностью ликвидировано лишь в 8:11. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели, которые выясняют причины возгорания.

Данных о погибших или пострадавших не поступало.