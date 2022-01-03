13-летний школьник потушил Вечный огонь в Кронштадте

Школьник закидал снегом Вечный огонь в Кронштадте.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Полицейские Кронштадта нашли подростка, потушившего Вечный огонь на Якорной площади города воинской славы. Об инциденте рассказали местные жители, почувствовавшие сильный запах газа от горелки.
- 2 января в 14:47 в полицию поступило сообщение, что на Якорной площади в городе Кронштадт у мемориала «Вечный огонь» потушен огонь, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что огонь снегом закидал подросток. Парня быстро нашли. С ним и его родителями провели профилактическую беседу на тему уважения памяти павших.
А специалисты газовой службы тем временем очистили горелку и в 15:00 пламя Вечного огня снова зажглось.