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Происшествия3 января 2022 7:40

13-летний школьник потушил Вечный огонь в Кронштадте

Полиция провела беседу с ним и родителями
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Школьник закидал снегом Вечный огонь в Кронштадте.

Школьник закидал снегом Вечный огонь в Кронштадте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кронштадта нашли подростка, потушившего Вечный огонь на Якорной площади города воинской славы. Об инциденте рассказали местные жители, почувствовавшие сильный запах газа от горелки.

- 2 января в 14:47 в полицию поступило сообщение, что на Якорной площади в городе Кронштадт у мемориала «Вечный огонь» потушен огонь, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что огонь снегом закидал подросток. Парня быстро нашли. С ним и его родителями провели профилактическую беседу на тему уважения памяти павших.

А специалисты газовой службы тем временем очистили горелку и в 15:00 пламя Вечного огня снова зажглось.