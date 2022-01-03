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Происшествия3 января 2022 8:02

Женщина погибла в лобовом ДТП в Ленобласти

Авария произошла на трассе «Вологда-Тихвин»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Женщина погибла в ДТП в Ленобласти.

Женщина погибла в ДТП в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Ленобласти начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 2 января на 420 километре трассы «Вологда-Тихвин». Здесь столкнулись две легковушки и кроссовер. Пассажирка одной из машин погибла на месте.

- В 18:50 мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем «Опель Корса», не справился с управлением и совершил столкновение со встречным «Датсуном», в результате чего «Датсун» отбросило на полосу встречного движения, - сообщает прес-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На встречной полосе «Датсун» врезался в «Мазду». В результате столкновения водитель «Датсуна» получил тяжелые травмы и был госпитализирован, его 50-летняя пассажирка погибла.

Состояние женщины-водителя «Мазды» и мужчины из «Опеля» не уточняется.