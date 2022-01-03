Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом и стал первым в России

Петербург опять лидирует по числу заболевших в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России и в частности в Петербурге, приводит на утро 3 января федеральный Оперативный штаб. Количество заражений продолжает падать, но это может быть эффект праздников, когда люди неохотно идут к врачам. И все равно город стал первым по стране.

- На утро 3 января в Петербурге подтвержден еще 1341 случай заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Для сравнения, в Москве - 1335 заболевших.

Всего с начала пандемии в городе зафиксированы 856 251 случай заражения ковидом. Из общего числа 801 187 человек выздоровело (+718). Скончались по причине заболевания коронавирусом уже 28 204 петербуржца. За минувшие сутки подтверждены еще 55 летальных исходов.

Зато колективный иммунитет в городе превысил планку в 80% и составляет 80,9%. Полную вакцинацию прошли 3 073 655 горожан.

В Ленобласти за сутки заболели еще 330 человек (102 574 всего). Выздоровели 640 (88 502). Скончались трое (3017). Уровень коллективного иммунитета составляет 51,6%