Губернатор назвал недостаточным 80% уровень коллективного иммунитета в Петербурге

Уровень иммунитета поднялся выше 80%, но этого оказалось недостаточно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уровень коллективного иммунитета в Петербурге превысил 80%. Ранее власти города надеялись достигнуть этой отметки к середине января, но получилось даже раньше. Полностью привиты более трех миллионов горожан.

- Уровень коллективного иммунитета в Петербурге составляет 80,9%. Первым компонентом вакцины привито 3 257 648 человек, закончили цикл вакцинации 3 073 655, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Увы, но даже такой высокий уровень иммунитета не дает сильных поводов для оптимизма. Появление нового штамма «омикрон» несколько нивелировало усилия медиков.

- Сейчас этого уровня иммунитета недостаточно, чтобы остановить новый штамм «омикрон». Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, - заявил губернатор Александр Беглов в интервью «РИА Новостям».

Отметим, что в Ленинградской области уровень иммунитета составляет 51,6%.