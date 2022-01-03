Более 200 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Более 20 человек госпитализировали в Петербурге за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 200 человек с коронавирусом были госпитализированы за минувшие сутки в Петербурге. Такие данные на 3 января приводит Смольный в ежедневной информационной справке. Всего на данный момент в стационарах находится 5391 пациент.

- Развернуто для больных с COVID-19 и пневмониями 8002 койки, свободно по нормативам Минздрава 56,93%, - говорится в справке.

609 пациентов находятся в реанимационных палатах, 345 человек подключено к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего к лечению ковидных больных привлечено 14 стационаров городского и три федерального подчинения. Кроме того, людей принимает обсерватор на базе пансионате «Заря». Сейчас здесь на карантине находятся 452 человека.

Еще более 20 тысяч горожан лечатся дома.