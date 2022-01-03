Смольный увеличил прожиточный минимум в Петербурге на 10%

Размер прожиточного минимума в Петербурге увеличился на 10%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Величина прожиточного минимума в Петербурге в 2022 году в среднем вырастет на 10 %. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Речь идет как о пенсионерах, так и о детях и трудоспособном населении города.

- Величина прожиточного минимума имеет социальное значение. Если доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение социальной поддержки — выплату детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплату государственной социальной помощи, - отмечает пресс-служба Смольного.

По новым нормативам, средний размер прожиточного минимума «на душу населения» в месяц составит 13 160 рублей 20 копеек. Это означает рост на 10,5% и прибавку в 1249,8 рубля по сравнению с 2021 годом.

Трудоспособное население по версии Смольного может прожить на 14 344 рублей 60 копеек - рост на 9,7% и 1270,8 рубля в денежном выражении.

Для пенсионеров минимум поднят на 10,1% (+1037,5 рубля) и составляет 11 317 рублей 80 копеек. Норматив для детей увеличен ровно на 10% (+1157,9 рубля) до 12 765 рублей 40 копеек.