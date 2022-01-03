6-месячная девочка умерла в Колтушах через день после Нового года

6-месячная девочка умерла утром 2 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Всеволожского района выясняет обстоятельства гибели 6-месчной малышки, которая скончалась рано утром 2 января. При этом в полицию было сообщено только днем. Труп девочки несколько часов лежал в квартире.

- 2 января в 14:54 в полицию через экстренный номер 112 поступило звонок от неработающего мужчины, что по адресу: Всеволожский район, деревня Старая (город Колтуши) в семье его знакомых скончалась дочь, которой меньше одного года, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место выехал наряд. Прибывшие полицейские установили, что 6-месячная девочка скончалась около шести часов утра. Мать малышки была здесь же. Почему она не вызвала скорую, не уточняется.

Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено.

Известно, что мама погибшей девочки официально безработная, отец - индивидуальный предприниматель. На учете, как неблагополучная, семья не состояло. Причины смерти ребенка установил судмедэкспертиза.