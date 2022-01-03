Видео момента смертельного ДТП с тремя машинами в Ленобласти опубликовано в соцсетях

Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Видео момента смертельного ДТП на Киевском шоссе опубликовали в Интернете пользователи соцсетей. На записи с камеры авторегистратора видно, как на встречную полосу вылетает машина, судя по последствиям это был «Рено Дастер», который врезается в белый «Хендэ Солярис». А уже в них въезжает не успевший затормозить «Чери». Водители проезжавших мимо машин тут же бросаются на помощь. По словам очевидцев, в «Солярисе» ехала семья с детьми.

- На переднем сиденье была женщина она потом очнулась. Думаю, это мама. Сначала детей вытащили, потом уже ее. Надеюсь хоть с ними все будет нормально. Перелом ног у девочек, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

А вот водители «Соляриса» и «Рено» погибли на месте. Их тела из искореженных машин извлекали спасатели. Водитель «Чери» серьезно не пострадал.

После смертельного ДТП полиция проводит проверку, все обстоятельства аварии и ее виновника установят дознаватели ГИБДД.