Метель и мороз до -23 градусов накроют Ленобласть 4 января

Метель гололед обещают 4 января в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы и снегопады накроют территорию Ленинградской области в ближайшие сутки. В ночь на 4 января в отдельных районах температура упадет ниже -20 градусов, а днем ждут метель и гололед.

- 4 января ночью в западных и центральных районах небольшой снег. Днем в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, местами до -18...-23, - предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Днем будет теплее: -2...-7 градусов в западных районах Ленобласти и до -10...-12 в восточных. Атмосферное давление будет падать. Водителей предупреждают про гололед на дорогах.

Но уже 5 и 6 числа придет оттепель до +1 градуса, а рыхлый и пушистый снег станет мокрым.