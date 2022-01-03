Около 3,5 тысяч человек пришли в пункты вакцинации в Петербурге 2 января

В первые дни нового года петербуржцы не слишком активно идут вакцинироваться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Активность населения Петербурга в первые дни нового года оказалась высокой в магазинах, кафе и ресторанах, но низкой в пунктах вакцинации. За минувшие сутки на прививку пришли часть более 3,5 тысяч человек. Большая часть - за вторым компонентом.

- 2 января 2022 года вакцинацию от СОVID-19 прошли 2574 петербуржцев. Впервые в пункты вакцинации пришли 1112 человек, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

При этом общее число привитых горожан превысило три миллиона человек, а уровень коллективного иммунитета поднялся выше 80%. Вот только этого оказалось мало. Все карты спутал штамм «омикрон». Поэтому вместо отмены карантинных ограничений в городе введены новые меры - QR-коды в кафе, ресторанах и магазинах.

А губернатор Петербурга признал, что жизнь уже не станет такой, как была раньше. Надо учиться жить в новой реальности.