Смольный: большинство магазинов, кафе и ресторанов Петербурга соблюдают систему QR-кодов

Рейд по магазинам, ресторанам и кафе выявил трех нарушителей. Фото: ККИ СПб

2 января в Петербурге ужесточились карантинные правила, теперь во всех заведениях общепита и розничной торговли кроме аптек, продовольственных магазинов, а также АЗС, аэропортов и вокзалов необходимо предъявлять QR-код о вакцинации с подтверждающим личность документом. Как эти меры соблюдаются, показал рейд Комитета по контролю за имуществом и полиции.

- Проверено 28 магазинов, 15 кафе и ресторанов, три предприятия сферы услуг в разных районах города. Из 36 организаций нарушения выявлены только в трех, - сообщает пресс-служба Смольного.

В двух магазинах у персонала не было QR-кода и масок, а ночной клуб на Большой Конюшенной работал после 23:00. Кроме того, другой рейд по барам и ресторанам выявил еще трех нарушителей. Два из них работали на улице Рубинштейна. В остальном меры соблюдаются.

Губернатор Александр Беглов считает, что это показывает уровень сознательности бизнеса и самих горожан.

Впрочем, проверка «Комсомолки» выявила, что далеко не все настолько щепетильны в плане соблюдения правил.