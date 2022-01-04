Циклон «Юмит» принесет потепление, метели и мокрый снег в Петербург и Ленобласть

Петербург накроет метель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящее испытание погодой ждет 4 января жителей Петербурга и Ленинградской области. Особенно непросто придется водителям и метеозависимым людям. Первым будет мешать гололед и мокрый снег, а вторым - низкое давление.

- Сегодня погоду будет определять теплый сектор циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Юмит». Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег и заметно повысит температуру, местами до слабых оттепелей, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Петербурге с утра снежно, температура составляет около -5 градусов, дороги очень скользкие из-за гололеда. Днем в городе будет -1...-3 градуса и метель.

В юго-западных районах Ленинградской области днем ожидается до +1 градуса и мокрый снег, на востоке будет -5...-10 и с метелями.

Давление в городе и области составит всего 742 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.