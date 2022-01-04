Чиновники Смольного проверили, как вывозят мусор в Петербурге

С вывозом мусора в первые дни января возникли проблемы. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Анатолий Повелий, глава Жилищного комитета Олег Зотов, а также городские и районные чиновники вместе с представителями «Невского экологического оператора» проверяли, как вывозят мусор в Петербурге. С этим в первые дни января сложилась проблемная обстановка. Из-за смены подрядчиков некоторые площадки оказались переполнены. За это новый единый мусорный оператор, начавший работу с 1 января, уже успел получить штрафов на два миллиона рублей.

- Горожане не должны ощущать на себе никаких проблем переходного периода. Необходимо наладить работу с перевозчиками, которая не будет давать сбоев. Дворы должны быть чистыми, - заявил во время объезда районов вице-губернатор Повелий.

По его словам, трудности с вывозом мусора возникли из-за смены компаний-подрядчиков, которые занимались транспортировкой отходов на полигоны. Сейчас, по заверениям Смольного, составлен новый график вывоза отходов, а за работой оператора будут следить районные администрации.