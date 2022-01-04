Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного СКА-Санкт-Петербург

Ротенберг стал новым главным тренером СКА. Фото: ХК СКА

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг стал новым главным тренером хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Ранее он занимал должность генерального менеджера армейцев и помощника главного тренера.

- В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера, - сообщает пресс-служба СКА.

Уже бывший тренер красно-синих Валерий Брагин, руководивший командой 2020 года, переведен на должность старшего тренера и консультанта.

- Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей, - заявил сам Брагин.

По его словам, Роман Ротенберг в последних играх фактически выполнял роль наставника и это давало результат. Учитывая, что до стадии плей-офф Кубка Гагарина СКА осталось всего 12 игр, сейчас главное - показать результат.