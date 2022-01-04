МЧС предупреждает про сильный и мокрый снег в Петербурге

Сильный снегопад снова обрушится на Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о резком ухудшении погоды, которое произойдет 5 января. В среду на город обрушится сильный снегопад, который днем из-за потепления станет мокрым.

- Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: 5 января ночью местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба ведомства.

Днем снегопад продолжится, а благодаря циклону «Юмит», снег начнет превращаться в слякоть. Температура поднимется до +1 градуса, а атмосферное давление упадет еще больше - до 740 мм ртутного столба.

Синоптики также предупреждают о гололеде и сложной дорожной обстановке.

6 января также будет достаточно тепло, а вот в ночь на 7 число похолодает до -13...-16 градусов.