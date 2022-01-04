250 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

Госпитализация ковидных пациентов выросла. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

250 жителей Петербурга были госпитализированы в стационары с признаками пневмоний или коронавируса за сутки. Это на 31 пациента больше, чем поступило в больницы к утру 3 января. Такую статистику приводит городской Оперативный штаб.

- Всего по состоянию на 4 января на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 5334 человека. Для приема больных задействовано 17 больниц и госпиталей, а также обсерваторы на базе пансионатов «Заря» и «Балтиец», - говорится в информационной справке Смольного.

В «Заре» на карантине находится 431 человек, 119 пациентов лежат во временном госпитале в «Ленэкспо». «Балтиец» пока пустует.

Развернутый коечный фонд на данный момент составляет 8002 места, он свободен на 54,6%.

Около 20,5 тысяч горожан лечатся амбулаторно.