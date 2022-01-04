Водитель и пассажир «Мерседеса» битами разгромили рейсовый автобус в Петербурге

Полиция ищет водителя и пассажира "Мерседеса", напавших с битами на автобус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Петербурга разыскивает водителя и пассажира белого «Мерседеса», которые бейсбольными битами разбили зеркало рейсовому автобусу и угрожали его шоферу. Инцидент произошел вечером 3 января на Малом проспекте Петроградской стороны.

- Около 22 часов в полицию поступило сообщение, о том, что «Мерседес Бенц» перегородил дорогу маршрутному автобусу. Затем из автомобиля выбежали двое мужчин с битами и разбили боковое зеркало автобуса, а так же пытались вытащить водителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Помахав битами, оба «бейсболиста» с места происшествия уехали. По данным полиции, никто не пострадал.

Известно, что машина зарегистрирована на имя 30-летнего гражданина Азербайджана, живущего на Зверинской улице. Полиция считает, что он и был за рулем.

Сейчас обоих нападавших разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.