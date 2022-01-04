Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

Водителей предупреждают о гололеде и снегопаде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге. По прогнозам синоптиков, с вечера 4 января в городе усилится снегопад. А вкупе с потеплением это приведет к налипанию мокрого снега и обледенению всего и вся.

- По информации Росгидромета, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением, - сообщает пресс-служба Смольного.

Горожан предупреждают об опасности. В особенности это касается водителей. Из-за перехода температуры через ноль градусов, на дорогах интенсивно образовывается гололед. А снегопад ухудшит видимость.

Учитывая все обстоятельства, лишний раз на машине лучше не ездить. Отметим, что за последние два дня произошло несколько серьезных ДТП, в том числе с погибшими.