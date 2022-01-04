Жители Петербурга встали в очередях и пробках на загородные катки

На катках в новогодние каникулы наблюдается ажиотаж. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга, решившие активно провести новогодние праздники, столкнулись с наплывом таких же горожан. И итоге парковки загородных лыжных курортов оказались забиты под завязку, а подъезды к ним превратились в пробки. Чтобы покататься на «ватрушках» или коньках тоже придется отстоять длинную очередь. Такая ситуация сложилась в «Охта Парке», «Пухтоловой горе» и других.

- Приехали на Пухтолову покататься. Еле нашли место, чтобы припарковаться. Увидели очередь на подъемник и даже не стали «ватрушку» из багажника доставать. Пошли сразу на каток. А там очередь - выдает и принимает один человек. Причем за коньки надо по три тысячи рублей за пару залог оставить. Или права с документами на машину. Плюс карту за сто рублей оформить. В итоге простояли 15 минут, ребенок замерз. Развернулись и уехали в Сестрорецк. Там в парке «Дубки» покатались. Хоть тоже очередь пришлось отстоять, - рассказывают сотрудники «Комсомолки».

Впрочем, чтобы встать на коньки, не обязательно ехать далеко. В городе залиты 180 площадок, а большие катки есть в ЦПКиО (правда, с этого года он платный), на Манежной и Конюшенной площадях, а также в городских общественных пространствах.