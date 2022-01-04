Полиция: в ДТП с автобусом на Мурманском шоссе погибла женщина

Женщина погибла в лобовом ДТП на Мурманском шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Женщина-водитель стала жертвой ДТП с участием туристического автобуса, произошедшего утром 4 января на Мурманском шоссе. Авария началась со столкновения лоб в лоб двух легковушке, одна из которых потом отлетела в автобус.

- Около 12 часов 20 минут женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», при совершении обгона выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан». После чего «Шкода» совершила еще одно столкновения с автобусом, в котором находились более 40 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина из «Шкоды» погибла на месте. Мужчина и 5-летний ребенок, ехавшие с ней в машине, получили травмы и были госпитализированы. В больницу попал и пассажир «Фольксвагена».

В автобусе никто не пострадал. Отметим, что ранее сообщалось о пяти пострадавших, двое из которых дети.

По факту ДТП начата проверка.