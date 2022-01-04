Петербуржцы выстроились в огромную очередь на выставку картин Сальвадора Дали

На выставку Дали смогли попасть не все. Очередь, сэр! Фото: "Мегаполис"

Огромная очередь собралась у музея Фаберже на набережной Фонтанки. Именно здесь, еще с октября, работает выставка картин Сальвадора Дали: «Атомная Леда и другие образы Гала». Неизвестно, чем был вызван ажиотаж, но многие так и не смогли попасть внутрь.

- А на выставку Дали посмотрел я издали. До хрена искусствоведов. И попасть мы не смогли...- в стихах описал ситуацию один из горожан, так и не дождавшийся встречи с прекрасным.

Видео с длинной очередью, стоящей перед входом в музей, он публиковал в соцсетях.

Отметим, что сама выставка будет работать до 23 января. А приходить на Дали надо с QR-кодом или другими разрешающими документами. Впрочем, требование действовало и раньше, но вот людей столько не было. Видимо, тягу к прекрасному пробудили долгие новогодние каникулы.